Rencontres et dédicaces BD, Parc du château de Montrozier, Montrozier

Informations pratiques

Rencontres et dédicaces BD Samedi 19 septembre, 14h00 Parc du château de Montrozier Aveyron

Entrée libre et gratuite, livres des auteurs en vente sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

1 dessinateur BD en dédicace

Philippe LAFFITTE, dessinateur de la série Bibi Fricotin proposera des dédicaces sur ses ouvrage et notamment le dernier opus Bibi Fricotin – Enigme au musée !

Un album évènement avec le village de Montrozier et son espace archéologique en vedette ! Pour son 40e anniversaire, le musée de Montrozier a emprunté au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye la dame de Brassempouy, une statuette mythique trouvée en 1894 dans la grotte du Pape à Brassempouy dans les Landes.

Pour l’espace archéologique, c’est un évènement ! Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si la fameuse statuette n’avait pas disparu du

musée malgré les caméras de surveillance ! L’énigme est totale, Bibi Fricotin enquête…

Dédicaces de Philippe Laffitte de 14h à 18h.

Parc du château de Montrozier Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Le château actuel, initialement construit au XIIIe siècle, est attribuable principalement à la seconde moitié du XVe siècle. C’est une construction défensive volontairement archaïsante avec des mâchicoulis, peu utilisables, dont l’appareil régulier et les fonds en arcades sont très soignés. Le château de Montrozier est un des rares édifices de cette époque encore habité. RN 88 entre Rodez et Sévérac-le-Château.

1 dessinateur BD en dédicace

©Philippe Routhe