Découverte des expositions du musée de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Découverte des expositions du musée de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »

Découvrez l’histoire d’un territoire habité depuis des millénaires, de Sévérac d’Aveyron à Montrozier, en passant par Campagnac.

Cette exposition met à l’honneur les résultats de plusieurs générations de fouilles archéologiques, qui ont permis de reconstituer l’occupation humaine et l’évolution de l’aménagement de ce secteur.

Présentée autrefois au musée de Sévérac-d’Aveyron (1997–2022), cette exposition vous invite à voyager dans le temps, du Néolithique aux Temps modernes, à travers objets, cartes et reconstitutions.

Un carnet-jeu est proposé aux enfants, pour une découverte ludique du passé !

️ Et aussi, les expositions permanentes de l’espace archéologique

La stèle du Planet

La villa gallo-romaine d’Argentelle

L’autel gallo-romain devenu bénitier

Les douves du château de Bertholène

L’abri préhistorique de Roquemissou

Une immersion passionnante dans les racines profondes du territoire aveyronnais.

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »

© Photothèque Département de l’Aveyron