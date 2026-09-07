Découverte des expositions du musée de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier
samedi 19 septembre 2026 · Espace archéologique · Montrozier
Informations pratiques
Découverte des expositions du musée de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »
Découvrez l’histoire d’un territoire habité depuis des millénaires, de Sévérac d’Aveyron à Montrozier, en passant par Campagnac.
Cette exposition met à l’honneur les résultats de plusieurs générations de fouilles archéologiques, qui ont permis de reconstituer l’occupation humaine et l’évolution de l’aménagement de ce secteur.
Présentée autrefois au musée de Sévérac-d’Aveyron (1997–2022), cette exposition vous invite à voyager dans le temps, du Néolithique aux Temps modernes, à travers objets, cartes et reconstitutions.
Un carnet-jeu est proposé aux enfants, pour une découverte ludique du passé !
️ Et aussi, les expositions permanentes de l’espace archéologique
- La stèle du Planet
- La villa gallo-romaine d’Argentelle
- L’autel gallo-romain devenu bénitier
- Les douves du château de Bertholène
- L’abri préhistorique de Roquemissou
Une immersion passionnante dans les racines profondes du territoire aveyronnais.
Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus
Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »
© Photothèque Département de l’Aveyron
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