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Découverte des expositions du musée de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

samedi 19 septembre 2026 · Espace archéologique · Montrozier

Découverte des expositions du musée de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace archéologique
Adresse
Rue du musée, 12630 Montrozier
Ville
12630 Montrozier
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Découverte des expositions du musée de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »

Découvrez l’histoire d’un territoire habité depuis des millénaires, de Sévérac d’Aveyron à Montrozier, en passant par Campagnac.
Cette exposition met à l’honneur les résultats de plusieurs générations de fouilles archéologiques, qui ont permis de reconstituer l’occupation humaine et l’évolution de l’aménagement de ce secteur.
Présentée autrefois au musée de Sévérac-d’Aveyron (1997–2022), cette exposition vous invite à voyager dans le temps, du Néolithique aux Temps modernes, à travers objets, cartes et reconstitutions.
Un carnet-jeu est proposé aux enfants, pour une découverte ludique du passé !

️ Et aussi, les expositions permanentes de l’espace archéologique

  • La stèle du Planet
  • La villa gallo-romaine d’Argentelle
  • L’autel gallo-romain devenu bénitier
  • Les douves du château de Bertholène
  • L’abri préhistorique de Roquemissou

Une immersion passionnante dans les racines profondes du territoire aveyronnais.

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus
Visitez l’exposition temporaire : « Aux sources de l’Aveyron et de la Serre – 5000 ans de peuplement »

© Photothèque Département de l’Aveyron

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