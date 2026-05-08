Atelier de création Fabrice Melquiot / Bal littéraire à la Conciergerie Conciergerie Paris

Performance, Musique, Lecture, Ecriture

Le Bal littéraire est un dispositif d’écriture collective imaginé par l’écrivain Fabrice Melquiot.

La veille du bal littéraire, quatre écrivain.es se rencontreront dans les espaces secrets de la Conciergerie. Ensemble, inspirés par ces lieux, ils composeront une playlist de 8 chansons : tubes inscrits dans la mémoire collective, des années 1950 à nos jours. Partant de l’observation des titres qui composent leur playlist, les écrivain.es du bal littéraire imagineront un feuilleton en 8 épisodes, créé in situ et sur le vif. Chaque écrivain.e s’attribuera l’écriture de 2 épisodes parmi les 8. Le jour du bal littéraire, les écrivain.es se plongeront dans l’écriture du feuilleton, en répondant à trois contraintes :

Chaque épisode commencera par un écho libre à la chanson qui précède dans la playlist.

Chaque écrivain.e devra distribuer ses camarades en tant que lecteurices dans les épisodes qu’il ou elle écrira.

Chaque épisode se terminera par le titre de la chanson qui suit dans la playlist.

L’écriture du bal littéraire se terminera peu avant le rendez-vous avec le public.

La Conciergerie sera transformée en dancing d’un soir et les 4 écrivain.es deviendront lecteurices des textes encore fumants, écrits dans les murs de ce lieu de légende, au cœur de Paris.

C’est un bal envahi de littérature, c’est de la littérature envahie par la fête. Depuis leur création il y a bientôt vingt ans, les Bals Littéraires ont réuni une centaine d’écrivains dans plus de dix pays. Près de 550 bals littéraires ont déjà eu lieu à travers le monde.

Concept : Fabrice Melquiot

Avec : Emmanuelle Destremau alias Ruppert Pupkin / Mona El Yafi / Marcos Carames Blanco / Yacine Sif El Islam

Durée du spectacle : environ 1h15,

La Conciergerie vous invite à danser !

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

https://www.paris-conciergerie.fr/



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