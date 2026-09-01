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Atelier de création Mercredi en Folie ! Centre Multimédia Neuvic

mercredi 30 septembre 2026 · Centre Multimédia · Neuvic

Atelier de création Mercredi en Folie ! Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre Multimédia
Adresse
6 rue des Frères Pouget
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Atelier de création Mercredi en Folie !

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :
2026-09-30

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A partir de 10 ans.
14h-16h30, centre multimédia.
Accès gratuit avec participation aux consommables.
Réservation des machines conseillée.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88
sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr   .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 

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English : Atelier de création Mercredi en Folie !

L’événement Atelier de création Mercredi en Folie ! Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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