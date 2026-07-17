Atelier de création pour enfants autour du portrait, Musée Rath, Genève
mercredi 2 septembre 2026 · Musée Rath · Genève
Informations pratiques
Atelier de création pour enfants autour du portrait 2 et 6 septembre Musée Rath
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T13:30:00+02:00 – 2026-09-02T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00
A l’occasion de l’exposition Sylvia Sleigh, participez à un atelier de création sur le thème du portait et de l’autoportrait en compagnie de l’artiste Caroline Tschumi, suivi d’un goûter.
Durée : 2 heures
Pour qui? enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles
mercredi 2 sept à 13h30
Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ [{« type »: « link », « value »: « https://calendar.mamco.ch/fr/reserver?eid=1256 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ Ouvert uniquement durant les expositions temporaires
Un atelier de dessin avec l’artiste Caroline Tschumi
droits réservés : blog
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