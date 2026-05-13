Atelier de création | S’initier à l’art postal & atelier de coloriage, Bains Pommer, Avignon

Atelier de création | S’initier à l’art postal & atelier de coloriage Samedi 23 mai, 18h00 Bains Pommer Vaucluse

En accès libre | Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Au fil de votre visite, accordez-vous une pause conviviale : laissez libre cours à votre créativité et partagez un moment d’échange avant de repartir avec vos « souvenirs des bains ». Une médiatrice culturelle sera présente pour vous accompagner de 18h à 21h30 autour d’un atelier de création pour s’initier à l’art postal – l’art d’envoyer des courriers décorés – et d’un atelier de coloriage « spécial bains Pommer » à partager.

Bains Pommer 25 rue du Four de la Terre 84000 Avignon Avignon 84005 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur + 33 (0)4 13 60 54 23 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/les-bains-pommer Nés à la Belle Epoque, les Bains Pommer sont un lieu atypique et unique en France. Le parcours de visite retrace toute l’évolution de ces bains publics durant près d’un siècle. Le visiteur est convié à une véritable immersion dans le quotidien de l’établissement en découvrant l’évolution des pratiques de l’hygiène, l’histoire de la famille Pommer et celle des usagers des bains, en écho des grandes mutations de la société.

Au fil de votre visite, accordez-vous une pause conviviale : laissez libre cours à votre créativité et partagez un moment d’échange avant de repartir avec vos « souvenirs des bains ». Une médiatrice…

© Ville d’Avignon