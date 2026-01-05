Atelier de cuisine à l’Hatelier Découverte des fermentations kimchi, algues et kombucha Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier de cuisine à l’Hatelier Découverte des fermentations kimchi, algues et kombucha

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Jérôme Jolivet du Blaz Lab vous propose un atelier sur les fermentations en cuisine. Apprenez à réaliser et utiliser le kimchi, découvrez comment fermenter des algues et comment réaliser des boissons pétillantes maisons (kombucha, kéfir tibico).

L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !

Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .

