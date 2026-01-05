Atelier de cuisine à l’Hatelier Les coquilles Saint-Jacques entre terre et mer Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Atelier de cuisine à l’Hatelier Les coquilles Saint-Jacques entre terre et mer

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

2026-10-20

Avec Michel Bouyer, venez réaliser des recettes autour de la Saint Jacques.

L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !

Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .

Le Port Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

