ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD Bédarieux
vendredi 3 juillet 2026 · Bédarieux
Informations pratiques
Bédarieux
ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD
19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Atelier de cuisine du potager au placard
9h30 à 12h30
Découvrir et pratiquer les étapes de transformation des légumes en conserves de saison (chacun repart avec 3 bocaux)
L’atelier sera animé par Christelle Bèche
SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83
Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)
Lieu Association Terre Mère à Bédarieux
Atelier de cuisine du potager au placard
9h30 à 12h30
Découvrir et pratiquer les étapes de transformation des légumes en conserves de saison (chacun repart avec 3 bocaux)
L’atelier sera animé par Christelle Bèche
SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83
Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)
Lieu Association Terre Mère à Bédarieux .
19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83
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English : ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD
From the Garden to the Pantry Cooking Workshop
9:30 a.m. 12:30 p.m.
Discover and practice the steps involved in turning vegetables into seasonal preserves (each participant will take home 3 jars)
The workshop will be led by Christelle Bèche
REGISTRATION REQUIRED at 06 65 27 74 83
Workshop: Pay What You Can (plus membership in La Talvera, also pay what you can)
Location: Association Te
L’événement ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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