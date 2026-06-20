Informations pratiques

Bédarieux

ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD

19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Atelier de cuisine du potager au placard

9h30 à 12h30

Découvrir et pratiquer les étapes de transformation des légumes en conserves de saison (chacun repart avec 3 bocaux)

L’atelier sera animé par Christelle Bèche

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère à Bédarieux

Atelier de cuisine du potager au placard

9h30 à 12h30

Découvrir et pratiquer les étapes de transformation des légumes en conserves de saison (chacun repart avec 3 bocaux)

L’atelier sera animé par Christelle Bèche

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère à Bédarieux .

19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83

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English : ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD

From the Garden to the Pantry Cooking Workshop

9:30 a.m. 12:30 p.m.

Discover and practice the steps involved in turning vegetables into seasonal preserves (each participant will take home 3 jars)

The workshop will be led by Christelle Bèche

REGISTRATION REQUIRED at 06 65 27 74 83

Workshop: Pay What You Can (plus membership in La Talvera, also pay what you can)

Location: Association Te

L’événement ATELIER DE CUISINE DU POTAGER AU PLACARD Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB