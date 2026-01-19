Atelier de cuisine participatif la bûche de Noël au boeuf La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif la bûche de Noël au boeuf

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-12-22 10:00:00

fin : 2026-12-22 12:30:00

2026-12-22

Ateliers de cuisine des P’tits chefs la cuisine de A à Z ! Les p’tits chefs passent derrière les fourneaux pour réaliser une bûche de Noël au bœuf, une version salée et créative de la bûche traditionnelle. Un atelier cuisine ludique qui favorise le plaisir de cuisiner et la découverte. .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Atelier de cuisine participatif la bûche de Noël au boeuf

