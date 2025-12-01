Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël La Maison du Charolais Charolles
Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël La Maison du Charolais Charolles lundi 22 décembre 2025.
Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 9.8 – 9.8 – 9.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22 12:30:00
Date(s) :
2025-12-22
Pour cette période de vacances, nous te proposons une recette spéciale pour patienter jusqu’à Noël !
1 gobelet réutilisable offert à chaque participant ! .
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr
English : Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël
German : Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël Charolles a été mis à jour le 2025-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)