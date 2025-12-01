Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 9.8 – 9.8 – 9.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Pour cette période de vacances, nous te proposons une recette spéciale pour patienter jusqu’à Noël !

1 gobelet réutilisable offert à chaque participant ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël

German : Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de cuisine participatif la recette surprise de Noël Charolles a été mis à jour le 2025-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)