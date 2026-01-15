Atelier de cuisine participatif le bourguignon en croûte d’automne La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif le bourguignon en croûte d’automne

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

2026-10-21

Pendant les vacances, les enfants se transforment en petits chefs pour concocter un bourguignon d’automne, présenté dans un pain en forme de citrouille puis préparent un dessert ensorcelant l’Œil de Vampire, à base de panna cotta, kiwi et coulis de fruits rouges. Un moment ludique, créatif et délicieusement monstrueux !

1 gobelet réutilisable offert à chaque participant !

A partir de 5 ans. Durée 2h environ. .

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00

