Atelier de cuisine participatif les gnocchi d’Halloween La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif les gnocchi d’Halloween
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 12:30:00
2026-10-27
Pendant les vacances d’octobre, les apprentis sorciers passent derrière les fourneaux… Au programme des gnocchis-citrouilles trop mignons pour être vrais et des momies de bœuf qui donnent des frissons rien qu’à les regarder. Un atelier gourmand où l’on s’amuse à se faire peur… avant de tout dévorer !
1 gobelet réutilisable offert à chaque participant !
A partir de 5 ans
9,80 € personne
durée 2h environ de 10h à 12h .
La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr
