Atelier de cuisine participatif les gnocchi d’Halloween La Maison du Charolais Charolles

Pendant les vacances d’octobre, les apprentis sorciers passent derrière les fourneaux… Au programme des gnocchis-citrouilles trop mignons pour être vrais et des momies de bœuf qui donnent des frissons rien qu’à les regarder. Un atelier gourmand où l’on s’amuse à se faire peur… avant de tout dévorer !

1 gobelet réutilisable offert à chaque participant !

A partir de 5 ans

Dates mardi 27 octobre 2026

9,80 € personne

durée 2h environ de 10h à 12h .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

