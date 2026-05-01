Montpellier

ATELIER DE CYANOTYPE

4 Rue Fournarie Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’artiste Heleci RAMIREZ, va animer un stage de cyanotype pour faire découvrir aux intéressés ce procédé photographique ancien et leur permettre de créer leurs propres images bleues à partir d’objets, de plantes ou de petits objets personnels.

L’artiste Heleci RAMIREZ, va animer un stage de cyanotype pour faire découvrir aux intéressés ce procédé photographique ancien et leur permettre de créer leurs propres images bleues à partir d’objets, de plantes ou de petits objets personnels.

Pas besoin d’expérience, juste l’envie de créer et d’expérimenter.

Le premier atelier se tiendra samedi 23 mai, à la galerie, de 10H à 12H, en même temps que l’exposition photographique actuelle d’Olivier Martel.

Tarif: 35 € participant. Le matériel est à disposition. .

4 Rue Fournarie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 07 84 13

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English :

Artist Heleci RAMIREZ will be running a cyanotype workshop to introduce interested parties to this ancient photographic process and enable them to create their own blue images using objects, plants or small personal items.

L’événement ATELIER DE CYANOTYPE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER