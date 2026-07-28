Atelier de danse avec Taoufiq Izeddiou au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
jeudi 15 avril 2027 · Le Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
Cet atelier de danse s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la pratique et l’univers du chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec sa pièceBorder Dance.
C’est l’occasion de découvrir, le temps d’un après-midi, les mouvements et techniques qui nourrissent son écriture chorégraphique, et de partager avec lui un moment de transmission et de danse.
Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le spectacle Border Dance pour la représentation du vendredi 23 avril à 14h30 ou du samedi 24 avril 2027 à 17h.
Un atelier de danse avec le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec la pièce « Border Dance ».
Le jeudi 15 avril 2027
de 19h00 à 21h00
payant
Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T21:00:00+02:00
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://weez.li/6RI5PIID +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple
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