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Atelier de danse avec Taoufiq Izeddiou au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

jeudi 15 avril 2027 · Le Carreau du Temple · Paris

Atelier de danse avec Taoufiq Izeddiou au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Lieu
Le Carreau du Temple
Adresse
2 rue Perrée
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€</p>

Cet atelier de danse s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la pratique et l’univers du chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec sa pièceBorder Dance.

C’est l’occasion de découvrir, le temps d’un après-midi, les mouvements et techniques qui nourrissent son écriture chorégraphique, et de partager avec lui un moment de transmission et de danse.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le spectacle Border Dance pour la représentation du vendredi 23 avril à 14h30 ou du samedi 24 avril 2027 à 17h.

Un atelier de danse avec le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec la pièce « Border Dance ».
Le jeudi 15 avril 2027
de 19h00 à 21h00
payant

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T21:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://weez.li/6RI5PIID +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple


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