Atelier de danse avec Taoufiq Izeddiou au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Cet atelier de danse s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir la pratique et l’univers du chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec sa pièceBorder Dance.

C’est l’occasion de découvrir, le temps d’un après-midi, les mouvements et techniques qui nourrissent son écriture chorégraphique, et de partager avec lui un moment de transmission et de danse.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le spectacle Border Dance pour la représentation du vendredi 23 avril à 14h30 ou du samedi 24 avril 2027 à 17h.

Un atelier de danse avec le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, en résonance avec la pièce « Border Dance ».

Le jeudi 15 avril 2027

de 19h00 à 21h00

payant

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2027-04-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T21:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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