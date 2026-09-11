Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine, Théâtre de l’Uchronie, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de l'Uchronie · Lyon
Informations pratiques
Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre de l’Uchronie Rhône
à partir de 18 ans
Destiné aux praticien·nes du mouvement, cet atelier explore les porosités entre danse cham et danse contemporaine.
25€ plein tarif / 15€ tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant)
Sur inscription : 10 participants max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant.
Comment faire dialoguer une danse traditionnelle avec une pratique contemporaine ?
Après une courte réflexion sur les notions de tradition, nous découvrirons plusieurs fondamentaux de la danse cham : travail des mains, mobilité des poignets, spirales du torse, ancrage et isolations.
Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 31 91 37 https://www.theatredeluchronie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mac-guffin-association/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-danse-traditionnelle-samedi-19-sept-a-15h »}] Le théâtre de l’Uchronie est imaginé, construit et géré par le collectif Mac Guffin, compagnie de théâtre et danse créée en 2001. Le lieu a été inauguré en 2014 au 19 rue de Marseille, à Lyon. Un théâtre de quartier, de proximité, un lieu de création, de partage et de transmission, en plein cœur de la Guillotière à Lyon, quartier multiculturel et cosmopolite. Le Théâtre de l’Uchronie est à la fois un espace de travail et de représentation, un lieu dédié au théâtre, à la danse, à la musique et aussi au cinéma. Tram T1 Arrêt Saint-André
Métro D Arrêt Guillotière
Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant.
©Garance Li
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