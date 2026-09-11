Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine, Théâtre de l’Uchronie, Lyon

Informations pratiques

Atelier de danse traditionnelle cham du Vietnam et recherche contemporaine Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre de l’Uchronie Rhône

à partir de 18 ans

​Destiné aux praticien·nes du mouvement, cet atelier explore les porosités entre danse cham et danse contemporaine.

25€ plein tarif / 15€ tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant)

Sur inscription : 10 participants max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant.

Comment faire dialoguer une danse traditionnelle avec une pratique contemporaine ?

Après une courte réflexion sur les notions de tradition, nous découvrirons plusieurs fondamentaux de la danse cham : travail des mains, mobilité des poignets, spirales du torse, ancrage et isolations.

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 31 91 37 https://www.theatredeluchronie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mac-guffin-association/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-danse-traditionnelle-samedi-19-sept-a-15h »}] Le théâtre de l’Uchronie est imaginé, construit et géré par le collectif Mac Guffin, compagnie de théâtre et danse créée en 2001. Le lieu a été inauguré en 2014 au 19 rue de Marseille, à Lyon. Un théâtre de quartier, de proximité, un lieu de création, de partage et de transmission, en plein cœur de la Guillotière à Lyon, quartier multiculturel et cosmopolite. Le Théâtre de l’Uchronie est à la fois un espace de travail et de représentation, un lieu dédié au théâtre, à la danse, à la musique et aussi au cinéma. Tram T1 Arrêt Saint-André

Métro D Arrêt Guillotière

Proposé par Lê Hà, interprète de Lệ Hà, la mémoire à contre-courant.

©Garance Li