Atelier de décoration en papier Le Bourg Félines
samedi 12 septembre 2026 · Le Bourg · Félines
Informations pratiques
Félines
Atelier de décoration en papier
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Atelier de décoration en papier ouvert aux petits et aux grands et animé par Marie Agnès le samedi 12 Septembre à partir de 14h. Participation libre et sur réservation au 06 16 45 92 44.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 92 44 cafedesfees43@gmail.com
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English :
Paper craft workshop open to all ages and led by Marie Agnès on Saturday, September 12, starting at 2:00 p.m. Participation is by donation; reservations required at 06 16 45 92 44.
L’événement Atelier de décoration en papier Félines a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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