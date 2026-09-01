Atelier de décoration en papier Le Bourg Félines

Informations pratiques

Félines

Atelier de décoration en papier

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Atelier de décoration en papier ouvert aux petits et aux grands et animé par Marie Agnès le samedi 12 Septembre à partir de 14h. Participation libre et sur réservation au 06 16 45 92 44.

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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 92 44 cafedesfees43@gmail.com

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English :

Paper craft workshop open to all ages and led by Marie Agnès on Saturday, September 12, starting at 2:00 p.m. Participation is by donation; reservations required at 06 16 45 92 44.

L’événement Atelier de décoration en papier Félines a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay