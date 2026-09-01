Bouki en concert Le Bourg Félines
vendredi 11 septembre 2026 · Le Bourg · Félines
Informations pratiques
Félines
Bouki en concert
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Bouki déteste les anniversaires, Noël et le Nouvel an. Elle préfère sauter en parachute et chanter des chansons sur des rythmes entrainants, le vendredi 11 septembre à partir de 20h. Participation libre. Concert suivi d’un repas partagé.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21 cafedesfees43@gmail.com
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English :
Bouki hates birthdays, Christmas, and New Year’s. She prefers skydiving and singing songs to upbeat rhythms on Friday, September 11, starting at 8 p.m. Admission is free. The concert will be followed by a potluck dinner.
L’événement Bouki en concert Félines a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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