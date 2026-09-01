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Bouki en concert Le Bourg Félines

vendredi 11 septembre 2026 · Le Bourg · Félines

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
10 place Jean-Marie Brun
Ville
43160 Félines
Département
Haute-Loire
Tarif

Félines

Bouki en concert

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Bouki déteste les anniversaires, Noël et le Nouvel an. Elle préfère sauter en parachute et chanter des chansons sur des rythmes entrainants, le vendredi 11 septembre à partir de 20h. Participation libre. Concert suivi d’un repas partagé.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 66 21  cafedesfees43@gmail.com

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English :

Bouki hates birthdays, Christmas, and New Year’s. She prefers skydiving and singing songs to upbeat rhythms on Friday, September 11, starting at 8 p.m. Admission is free. The concert will be followed by a potluck dinner.

L’événement Bouki en concert Félines a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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