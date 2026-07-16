Atelier de découverte des arts plastiques, Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Atelier de découverte des arts plastiques 19 et 20 septembre Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le département d’arts plastiques du Conservatoire a ouvert ses portes dans l’enceinte même du Carmel, transformé en lieu d’art contemporain.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les activités proposées dans le cadre de ses ateliers.

Ateliers proposés par la ville de Pamiers. Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05/61/60/93/61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:mathilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Le département d’arts plastiques du Conservatoire a ouvert ses portes dans l’enceinte même du Carmel, transformé en lieu d’art contemporain. A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les :…

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