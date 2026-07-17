Atelier de découverte : le photogramme, Ithaque, Paris

Informations pratiques

Atelier de découverte : le photogramme Samedi 27 février 2027, 14h30 Ithaque Paris

15 participants maximum (enfants et parents compris). Chaque enfant doit être accompagné d’un parent. Tranche d’âge conseillée : 9 – 14 ans. Tarif : 10 euros minimum pour deux personnes, puis contribution libre pour l’association Les Amis d’Ithaque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T14:30:00+01:00 – 2027-02-27T16:30:00+01:00

Fin : 2027-02-27T14:30:00+01:00 – 2027-02-27T16:30:00+01:00

Découvrez l’art du photogramme avec vos enfants !

À l’occasion de l’exposition Noir et blanc, ici et là-bas, pour le bicentenaire de la photographie, Ithaque propose un atelier créatif autour du photogramme, une technique photographique réalisée sans appareil photo.

Il consiste à placer des objets directement sur une feuille de papier photosensible, puis à l’exposer quelques secondes à la lumière avant de la développer. Les formes des objets apparaissent alors en silhouettes, avec des zones claires et sombres inversées. Chaque photogramme est une création unique, obtenue sans négatif.

L’atelier sera animé par un photographe professionnel au sein d’Ithaque, une galerie d’art spécialisée dans la photographie, au cœur du Marais.

Ithaque 5 rue des Haudriettes Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 09 84 01 34 91 https://www.ithaque-paris.fr/ https://www.instagram.com/ithaque_paris/?hl=fr [{« type »: « email », « value »: « info@ithaque-paris.fr »}] Ithaque est un espace de résidence et une galerie d’art fondés par Alexandre Arminjon en 2020, avec pour mission de préserver les savoir-faire liés à la photographie argentique. Ce lieu hybride, situé au cœur du Marais, se compose de deux espaces distincts.

Le premier accueille des expositions photographiques. Attentive à la diversité des pratiques et des cultures, la programmation ambitionne de mettre en valeur la photographie dans toutes ses formes. Le second espace comprend deux laboratoires de tirage

argentique noir et blanc.

Depuis 2022, Ithaque propose des ateliers de photographie argentique à destination des jeunes publics en Île-de-France. À l’occasion du bicentenaire de la photographie, Ithaque a été labelisée par le Ministère de la Culture pour ses activités d’ateliers

photographiques scolaires. Parallèlement, l’association Les Amis d’Ithaque, qui finance les activités d’ateliers et de résidence d’artistes, a été reconnue d’intérêt général par les autorités fiscales françaises. Métro ligne 11 (Rambuteau), ligne 1 (Hôtel de Ville), ligne 4 (Étienne Marcel)

Découvrez l’art du photogramme avec vos enfants !

© ITHAQUE