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Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris
vendredi 17 juillet 2026 · Les Lionnes · Paris
Informations pratiques
Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris Vendredi 17 juillet, 19h00
Bienvenue à Guinguette Tropicalia, une soirée DJ Open Air 100% gratuite où l’on voyage des Caraïbes au Brésil, de l’Afrique à l’Amérique latine, dans une ambiance estivale et festive.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00
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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris
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