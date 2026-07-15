Informations pratiques

Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris Vendredi 17 juillet, 19h00

Bienvenue à Guinguette Tropicalia, une soirée DJ Open Air 100% gratuite où l’on voyage des Caraïbes au Brésil, de l’Afrique à l’Amérique latine, dans une ambiance estivale et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00

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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris



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