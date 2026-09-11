Atelier de dessin participatif en plein air, adultes, École supérieure des Beaux-arts d’Angers, Angers

Informations pratiques

Atelier de dessin participatif en plein air, adultes Samedi 19 septembre, 11h00 École supérieure des Beaux-arts d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Dans le cadre de l’événement de la Ville d’Angers, Angers dessine.

Plongez au cœur des réserves de sculptures en plâtre de l’École des Beaux-Arts ! Ce cours vous invite à dessiner dans le parc d’Olonne sur chevalets, à partir des plâtres et moulages issus du fonds patrimonial soigneusement conservé de l’école. Une occasion rare d’observer ces pièces de près et de les traduire graphiquement, en plein air.

Atelier animé par deux artistes expérimentés, également enseignants à l’école : Matthieu Boucheron et Grégory Markovic.

Gratuit, sur réservation à contact-angers@talm.fr. Jauge limitée. Matériel fournis.

École supérieure des Beaux-arts d’Angers 72 rue Bressigny Angers Angers 49934 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact-angers@talm.fr »}] [{« link »: « mailto:contact-angers@talm.fr »}]

Dans le cadre de l’événement de la Ville d’Angers, Angers dessine.