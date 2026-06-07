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Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Maison des Canaux

Adresse : 6 Quai de la Seine

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre </p>

En petit groupe de 4 à 5 personnes, découvrez les bons gestes pour prolonger la durée de vie de votre machine ainsi qu’une recette de lessive maison.

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

En collaboration avec avec ENVIE Le Labo, venez créer votre propre lessive !
Le vendredi 12 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine  75019 Paris

Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !


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