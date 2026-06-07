Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris

En petit groupe de 4 à 5 personnes, découvrez les bons gestes pour prolonger la durée de vie de votre machine ainsi qu’une recette de lessive maison.

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

En collaboration avec avec ENVIE Le Labo, venez créer votre propre lessive !

Le vendredi 12 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris



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