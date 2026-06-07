Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris
Atelier de fabrication de lessive zéro déchet à la Maison des Canaux (19e) La Maison des Canaux Paris vendredi 12 juin 2026.
En petit groupe de 4 à 5 personnes, découvrez les bons gestes pour prolonger la durée de vie de votre machine ainsi qu’une recette de lessive maison.
Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.
En collaboration avec avec ENVIE Le Labo, venez créer votre propre lessive !
Le vendredi 12 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00
La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris
Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !
Afficher la carte du lieu La Maison des Canaux et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026