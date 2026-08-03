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Atelier de fabrication d’instruments de récupération La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau

dimanche 27 septembre 2026 · La Ciutat 5 Rue de la Fontaine · Pau

Atelier de fabrication d’instruments de récupération La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Ciutat 5 Rue de la Fontaine
Adresse
CERC centre de creacion musicau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Pau

Atelier de fabrication d’instruments de récupération

La Ciutat 5 Rue de la Fontaine CERC centre de creacion musicau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Fondateur du groupe mythique Perlinpinpin Fòlc et créateur de l’escoubophone, de la clarinoise et du polychlorure de vinylophone, Alain Cadeillan dit Kachtoun, vous invite, lors de cet atelier, à explorer le monde du son autrement, en fabriquant vos propres instruments à partir de matériaux de récupération.

À travers le jeu, l’expérimentation et la créativité, chacun·e découvrira les principes fondamentaux de la production sonore vibration, résonance, hauteur tout en donnant une seconde vie à des matières qui auraient pu finir à la poubelle.

Instruments à vent proposés
– flûtes (harmonique, nasale, à 3 trous…),
– clarinette à anche-membrane,
– anches en paille,
– etc.

Aucun prérequis pour participer si ce n’est d’être capable de se servir de ses 10 doigts et de venir munis de scotch, ciseaux, cutters voire même tuyaux si vous en avez !   .

La Ciutat 5 Rue de la Fontaine CERC centre de creacion musicau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 92 61 49  contact@cerc-creacion.org

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English : Atelier de fabrication d’instruments de récupération

L’événement Atelier de fabrication d’instruments de récupération Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

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