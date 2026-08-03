Atelier de fabrication d’instruments de récupération La Ciutat 5 Rue de la Fontaine Pau
dimanche 27 septembre 2026 · La Ciutat 5 Rue de la Fontaine · Pau
Informations pratiques
Pau
Atelier de fabrication d’instruments de récupération
La Ciutat 5 Rue de la Fontaine CERC centre de creacion musicau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Fondateur du groupe mythique Perlinpinpin Fòlc et créateur de l’escoubophone, de la clarinoise et du polychlorure de vinylophone, Alain Cadeillan dit Kachtoun, vous invite, lors de cet atelier, à explorer le monde du son autrement, en fabriquant vos propres instruments à partir de matériaux de récupération.
À travers le jeu, l’expérimentation et la créativité, chacun·e découvrira les principes fondamentaux de la production sonore vibration, résonance, hauteur tout en donnant une seconde vie à des matières qui auraient pu finir à la poubelle.
Instruments à vent proposés
– flûtes (harmonique, nasale, à 3 trous…),
– clarinette à anche-membrane,
– anches en paille,
– etc.
Aucun prérequis pour participer si ce n’est d’être capable de se servir de ses 10 doigts et de venir munis de scotch, ciseaux, cutters voire même tuyaux si vous en avez ! .
La Ciutat 5 Rue de la Fontaine CERC centre de creacion musicau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 92 61 49 contact@cerc-creacion.org
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English : Atelier de fabrication d’instruments de récupération
L’événement Atelier de fabrication d’instruments de récupération Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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