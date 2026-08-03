Atelier de fabrication Tommes de Brebis ou Chèvre La Laiterie Paloise Pau

Informations pratiques

Pau

Atelier de fabrication Tommes de Brebis ou Chèvre

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Venez faire de vos mains, avec nous, ou bien offrez une expérience unique !

A partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

7 places par atelier.

Revenez chercher votre création après quelques semaines d’affinage ! .

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 89 47 lalaiteriepaloise@gmail.com

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English : Atelier de fabrication Tommes de Brebis ou Chèvre

L’événement Atelier de fabrication Tommes de Brebis ou Chèvre Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau