Atelier de fil en aiguille Maison de quartier du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior

Un après-midi par semaine, retrouvez-vous autour d’un café et de vos travaux d’aiguilles pour échanger et vous donner des conseils et découvrir de nouvelles techniques

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr



