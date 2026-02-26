Atelier de fil en aiguille Maison de quartier du Breil Nantes

Atelier de fil en aiguille Maison de quartier du Breil Nantes lundi 4 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-04 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior 

Un après-midi par semaine, retrouvez-vous autour d’un café et de vos travaux d’aiguilles pour échanger et vous donner des conseils et découvrir de nouvelles techniques

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr


