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Stage corde et tissu Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Stage corde et tissu Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Stage corde et tissu Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes lundi 27 avril 2026.

Lieu : Chapidock - Ecole des arts du cirque

Adresse : 60 Quai Président Wilson

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-27

Fin : 2026-04-27

Heure de début : 19:00

Tarif : 30 € Reservation sur https://www.lezards-animes.com/stageslien direct helloasso https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-tissu-corde-lundi-27-avril-2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:00 – 21:00
Gratuit : non 30 € Reservation sur https://www.lezards-animes.com/stageslien direct helloasso https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-tissu-corde-lundi-27-avril-2026 Adulte 

Niveau intermediaire /avancé.intervenante: Léna Waritz. https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennesAu programme :techniques dynamiques et rolling sur corde et tissus ! ?

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200
02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr


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