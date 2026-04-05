Stage corde et tissu Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:00 – 21:00

Gratuit : non 30 € Reservation sur https://www.lezards-animes.com/stageslien direct helloasso https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-tissu-corde-lundi-27-avril-2026 Adulte

Niveau intermediaire /avancé.intervenante: Léna Waritz. https://cirqueaerien.wixsite.com/terresaeriennesAu programme :techniques dynamiques et rolling sur corde et tissus ! ?

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr



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