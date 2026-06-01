Atelier de gravure, Jardin de Lisa, Valmondois
Atelier de gravure, Jardin de Lisa, Valmondois samedi 6 juin 2026.
Atelier de gravure Samedi 6 juin, 10h30 Jardin de Lisa Val-d’Oise
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Atelier de gravure réalisé par Lisa MIROGLIO
Jardin de Lisa 24 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lisa.miroglio@gmail.com »}]
Atelier de gravure
m.domingues@valmondois.fr
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