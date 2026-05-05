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Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois

Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois

Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois samedi 6 juin 2026.

Lieu : Au bonheur des grenouilles

Adresse : 8 rue Léon Bernard 95760 Valmondois

Ville : 95760 Valmondois

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles » 6 et 7 juin Au bonheur des grenouilles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Non loin du moulin de la Naze, l’herbe y est toujours verte.
Grenouilles, taupes, hérissons, pigeons, canards sauvages, ainsi que vos hôtes y coulent des jours heureux.
Rejoignez-nous le temps des Rendez-vous aux jardins !
Artistes exposés :

  • John Cyril ROUSSEAU (Maître verrier)
  • Laurent CHAMBRIER (Sculpteur)
  • MZD (Céramiste)

Au bonheur des grenouilles 8 rue Léon Bernard 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre

M. Domingues / Valmondois