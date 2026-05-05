Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois
Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles » 6 et 7 juin Au bonheur des grenouilles Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Non loin du moulin de la Naze, l’herbe y est toujours verte.
Grenouilles, taupes, hérissons, pigeons, canards sauvages, ainsi que vos hôtes y coulent des jours heureux.
Rejoignez-nous le temps des Rendez-vous aux jardins !
Artistes exposés :
- John Cyril ROUSSEAU (Maître verrier)
- Laurent CHAMBRIER (Sculpteur)
- MZD (Céramiste)
Au bonheur des grenouilles 8 rue Léon Bernard 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
M. Domingues / Valmondois