Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois

Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles » 6 et 7 juin Au bonheur des grenouilles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Non loin du moulin de la Naze, l’herbe y est toujours verte.

Grenouilles, taupes, hérissons, pigeons, canards sauvages, ainsi que vos hôtes y coulent des jours heureux.

Rejoignez-nous le temps des Rendez-vous aux jardins !

Artistes exposés :

John Cyril ROUSSEAU (Maître verrier)

Laurent CHAMBRIER (Sculpteur)

MZD (Céramiste)

Au bonheur des grenouilles 8 rue Léon Bernard 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

M. Domingues / Valmondois