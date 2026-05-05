Visite du Jardin du souvenir, Cimetière, Valmondois

Visite du Jardin du souvenir 6 et 7 juin Cimetière Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parce qu’il est le parfait reflet de ce village peu étendu mais riche d’histoire, vallonné et cerné de forêts. Caché au creux d’un virage de la rue de la Croix-Boissière, derrière un portail campagnard, il se révèle pentu et offre la récompense depuis son sommet d’une vue paisible sur la vallée du Sausseron, les bois environnants et le clocher de l’église Saint-Quentin. Heureuse initiative, un plan peint installé en haut du cimetière permet d’en savoir plus sur ses occupants et sur l’histoire de la commune.

La liste qui suit, et qui ne revendique bien sûr aucune exhaustivité, prouve combien Valmondois n’a cessé d’attirer les célébrités de tous horizons en quête, non loin de Paris, de calme et de silence.

Le grand Honoré Daumier (1808-1879) lui-même y mourut (sa maison se trouve 89 Grande-Rue) et y reposa quelques mois avant le transfert de sa dépouille au Père-Lachaise.

L’artiste Florence THOMASSIN (Sculptrice/ Céramiste) y a installé une de ses oeuvres… Pont entre les vivants et les défunts… Hommage féérique qui lui ressemble tant.

Cimetière 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre du jardin du souvenir

m.domingues@valmondois.fr