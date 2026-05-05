Visite de l’église Saint-Quentin et exposition de peintures, Église Saint-Quentin, Valmondois

Visite de l’église Saint-Quentin et exposition de peintures 6 et 7 juin Église Saint-Quentin Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’église Saint Quentin de Valmondois est classée à l’ Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,du fait des tableaux qui s’y trouvent.

Sa qualité acoustique est reconnue et des concerts y sont régulièrement proposés.

Vous y retrouverez les artistes Caroline YE (Peintre) et Alix TASSART (Peintre)

Église Saint-Quentin Grande rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Rendez-vous aux jardins

m.domingues@valmondois.fr