Visite du jardin « Chez Jules et Léonie », Jardin de Jules et Léonie, Valmondois

Visite du jardin « Chez Jules et Léonie » 6 et 7 juin Jardin de Jules et Léonie Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin de tante Léonie et de son mari Jules au milieu du XIXe siècle fût largement redessiné par Charles et Geneviève Geoffroy Dechaume dans les années 30 dans un style anglais. Puis, à la faveur de l’effondrement du mur de soutènement de la cour en 1950, une touche d’inspiration italienne fût apportée par les escaliers dessinés par l’architecte Robert Hubrecht, Valmondoisien célèbre et grand protecteur du Vexin. C’est avant tout un jardin de peintre, avec des fruitiers anciens et locaux, des rosiers, des buis et des vivaces . C’est un jardin de 1 000 m² au cœur du village.

Artistes exposés:

– Caroline JAVAUX (Céramiste)

– Violaine Roy (Mosaïste)

Jardin de Jules et Léonie Place Honoré Daumier 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Initialement jardin de la tante Léonie et son mari Jules au milieu du XIXe siècle, le jardin fut largement redessiné par Charles et Geneviève Geoffroy-Dechaume dans les années 1930 dans un style plus anglais puis avec une touche d’inspiration à l’ italienne pour les escaliers dessinés par l’architecte Robert Hubrecht. C’est un jardin de peintre de 1000m2 niché au cœur du village, avec des fruitiers anciens et locaux, des rosiers, des buis….

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr