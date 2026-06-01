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Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois

Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois

Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois samedi 6 juin 2026.

Lieu : Villa Daumier

Adresse : Chemin Bescherelle 95760 Valmondois

Ville : 95760 Valmondois

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la Villa Daumier 6 et 7 juin Villa Daumier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez visiter la Villa DAUMIER
Bénédick Michel CHOLE (Sculpteur)
Tatiana CACAN (Photographe)
Pierre DUBRUNQUEZ (Peintre)
Jean-Claude HERISSANT (Artiste peintre)
Miki YAMAMOTO (Céramiste)
Blaise PRUVOST (Dessinateur BD)
Eugène N’SONDE (Sculpteur)

Villa Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France La villa Daumier est un musée
Visite libre

m.domingues@valmondois.fr

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