Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois
Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois samedi 6 juin 2026.
Visite de la Villa Daumier 6 et 7 juin Villa Daumier Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez visiter la Villa DAUMIER
Bénédick Michel CHOLE (Sculpteur)
Tatiana CACAN (Photographe)
Pierre DUBRUNQUEZ (Peintre)
Jean-Claude HERISSANT (Artiste peintre)
Miki YAMAMOTO (Céramiste)
Blaise PRUVOST (Dessinateur BD)
Eugène N’SONDE (Sculpteur)
Villa Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France La villa Daumier est un musée
Visite libre
m.domingues@valmondois.fr
À voir aussi à Valmondois (Val-d'Oise)
- Stand Amitié Niamone – Valmondoisien, Parc du foyer Honoré Daumier, Valmondois 6 juin 2026
- Visite du jardin « Au bonheur des grenouilles », Au bonheur des grenouilles, Valmondois 6 juin 2026
- Visite du jardin de Magaly et Bernard, Jardin de Bernard et Magaly, Valmondois 6 juin 2026
- Visite du jardin « Chez Jules et Léonie », Jardin de Jules et Léonie, Valmondois 6 juin 2026
- Visite de l’église Saint-Quentin et exposition de peintures, Église Saint-Quentin, Valmondois 6 juin 2026