Visite de la Villa Daumier, Villa Daumier, Valmondois

Visite de la Villa Daumier 6 et 7 juin Villa Daumier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez visiter la Villa DAUMIER

Bénédick Michel CHOLE (Sculpteur)

Tatiana CACAN (Photographe)

Pierre DUBRUNQUEZ (Peintre)

Jean-Claude HERISSANT (Artiste peintre)

Miki YAMAMOTO (Céramiste)

Blaise PRUVOST (Dessinateur BD)

Eugène N’SONDE (Sculpteur)

Villa Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France La villa Daumier est un musée

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr