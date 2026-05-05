Visite du jardin de Magaly et Bernard, Jardin de Bernard et Magaly, Valmondois

Visite du jardin de Magaly et Bernard 6 et 7 juin Jardin de Bernard et Magaly Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Difficile de dissocier ce jardin de 1 500 m² de cette charmante maison majestueuse qui ne faisait autrefois qu’une avec le moulin sous l’église. Le jardin se compose de cette grande allée bordée de vivaces, un grand parc arboré traversé par la rivière qui lui donne un charme incomparable.

Artistes exposés :

Daniel STIER (Plasticien)

ATYPIK (mobilier de jardin)

GUIROT et TAO (Sculpteurs)

Mars KRAKOVICH (Sculpteur)

Jardin de Bernard et Magaly 5 chemin du Moulin sous l’Église 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Difficile de dissocier ce jardin de 1 500 m² de cette charmante maison majestueuse qui ne faisait autrefois qu’une avec le moulin sous l’église. Le jardin se compose de cette grande allée bordée de vivaces, un grand parc arboré traversé par la rivière qui lui donne un charme incomparable.

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr