Atelier de gravures sur calebasse, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Atelier de gravures sur calebasse Samedi 19 septembre, 10h00 Association kalawachi Guyane

Limité à 15 personnes – 2 personnes par famille maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Centre amérindien Kalawachi vous invite à découvrir les secrets d’un objet emblématique des communautés amérindiennes de Guyane : la calebasse.

Fruit de la forêt amazonienne, la calebasse accompagne depuis des générations les gestes de la vie quotidienne. Selon sa forme et sa taille, elle se transforme en assiette, en bol, en gobelet ou en récipient pour conserver, transporter, boire et servir les aliments.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez toutes les étapes de sa transformation. À partir du fruit, coupé puis soigneusement évidé, vous préparerez votre calebasse avant de passer à la gravure. À l’aide de stylos et de petits couteaux adaptés au travail du bois, vous apprendrez à tracer et à creuser des motifs traditionnels amérindiens sur sa surface.

Peu à peu, la matière brute se métamorphose entre vos mains. Un simple fruit devient un objet unique, à la fois utile, décoratif et porteur d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Durée : 2 heures – inscription obligatoire

Venez créer votre propre calebasse, laissez parler votre imagination et repartez avec une pièce unique, réalisée de vos mains !

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Le Centre amérindien Kalawachi vous invite à découvrir les secrets d’un objet emblématique des communautés amérindiennes de Guyane : la calebasse.

©centrekalawachi atipa éditions