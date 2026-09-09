Atelier de tressage végétal, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Atelier de tressage végétal 19 et 20 septembre Association kalawachi Guyane

Limité à 10 personnes par atelier – 2 personnes maximum par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Le Centre amérindien de Kawawachi vous invite à découvrir un savoir-faire traditionnel intimement lié à la forêt : le tressage végétal.

En forêt, les plantes offrent tout ce dont on peut avoir besoin pour fabriquer rapidement des objets utiles au quotidien. Des feuilles de palmiers, récoltées directement dans leur environnement naturel, peuvent ainsi être transformées, par de simples gestes de tressage, en plats, assiettes, contenants divers et en hottes permettant de transporter le manioc, du bois, du gibier, du poisson ou d’autres charges.

Ce savoir-faire, parfois éphémère puisque les objets sont réalisés à partir de végétaux frais, n’en est pas moins particulièrement ingénieux et technique. Il répond à des besoins très concrets de la vie quotidienne : dans la forêt, à l’abattis, à la pêche ou lors des déplacements.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les techniques de préparation et de tressage des végétaux et apprendrez à réaliser vous-même un objet traditionnel. Un exercice aussi technique que passionnant, qui permet de comprendre comment les communautés amérindiennes savent tirer parti des ressources de leur environnement pour créer des objets à la fois simples, pratiques et parfaitement adaptés à leurs usages.

Durée : 2 heures – atelier de tressage végétal et réalisation d’un objet traditionnel.

Apprenez à tresser avec les végétaux de la forêt et repartez avec votre propre création !

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Le Centre amérindien de Kawawachi vous invite à découvrir un savoir-faire traditionnel intimement lié à la forêt : le tressage végétal.

©centrekalawachi