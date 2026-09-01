Atelier de lecture à voix haute Place St Jacques Chamalières-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Place St Jacques · Chamalières-sur-Loire
Informations pratiques
Chamalières-sur-Loire
Atelier de lecture à voix haute
Place St Jacques Bibliothèque de Chamalières/Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La bibliothèque municipale de Chamalières-sur-Loire vous convie à un atelier de lecture à voix haute.
Cet atelier vous est offert par le réseau des bibliothèques de l’Emblavez.
Inscriptions obligatoires biblio.chamalieres@orange.fr.
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Place St Jacques Bibliothèque de Chamalières/Loire Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes biblio.chamalieres@orange.fr
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English :
The Chamalières-sur-Loire Public Library invites you to a read-aloud workshop.
This workshop is brought to you by the Emblavez Library Network.
Registration is required: biblio.chamalieres@orange.fr.
L’événement Atelier de lecture à voix haute Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay