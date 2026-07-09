Informations pratiques

Chamalières-sur-Loire

Fête de la Saint Gilles

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le samedi 5 septembre, l’ACCA de Chamalières-sur-Loire vous accueillera pour la fête votive.

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Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 25 78 87 derailm@orange.fr

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English :

On Saturday, September 5, the ACCA of Chamalières-sur-Loire will welcome you to the village festival.

L’événement Fête de la Saint Gilles Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay