Fête de la Saint Gilles Chamalières-sur-Loire
samedi 5 septembre 2026 · Chamalières-sur-Loire
Informations pratiques
Chamalières-sur-Loire
Fête de la Saint Gilles
Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le samedi 5 septembre, l’ACCA de Chamalières-sur-Loire vous accueillera pour la fête votive.
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Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 25 78 87 derailm@orange.fr
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English :
On Saturday, September 5, the ACCA of Chamalières-sur-Loire will welcome you to the village festival.
L’événement Fête de la Saint Gilles Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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