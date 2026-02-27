Chamalières-sur-Loire

Vide-grenier à Chamalières/Loire

Bords de Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter toute la journée du traditionnel vide grenier dans le bourg de Chamalières sur Loire et sur les bords de Loire.

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Bords de Loire Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

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English :

Come and enjoy all day the traditional garage sale in the town of Chamalières sur Loire and on the banks of the Loire.

L’événement Vide-grenier à Chamalières/Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay