Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Gilles Église Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire

Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Gilles

Église Saint-Gilles Bourg Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Dans le cadre du Festival de La Chaise-Dieu, le concert Génération Chaise-Dieu fait étape à Chamalières-sur-Loire le 24 août 2026 à 18h à l’Eglise Saint-Gilles. Un rendez-vous gratuit pour découvrir de jeunes talents.

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Église Saint-Gilles Bourg Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 48 28 festival@chaise-dieu.com

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English :

As part of the Festival de La Chaise-Dieu, the Génération Chaise-Dieu concert is stopping off in Chamalières-sur-Loire on August 24, 2026 at 6pm in the Eglise Saint-Gilles. A free opportunity to discover young talent.

L’événement Concert Génération Chaise-Dieu à l’Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay