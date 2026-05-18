Festival des Idées Outdoor 1ère édition Les Ribes Chamalières-sur-Loire
Festival des Idées Outdoor 1ère édition Les Ribes Chamalières-sur-Loire vendredi 4 septembre 2026.
Chamalières-sur-Loire
Festival des Idées Outdoor 1ère édition
Les Ribes Caming Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
inclus festival et évènement gravel le lendemain
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
La veille de La Gentille Cannibale, on lève la tête du guidon.
L’idée ? Ouvrir un espace pour réfléchir autrement à nos manières de vivre dehors, rouler, marcher, cueillir, naviguer…
Un moment simple, rural, inspirant. Une respiration avant l’effort.
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Les Ribes Caming Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 22 52 53 bonjour@prizzly.agency
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English :
On the eve of La Gentille Cannibale, we lift our heads from the handlebars.
The idea? To open up a space to think differently about how we live outside, ride, walk, pick, sail?
A simple, rural, inspiring moment. A breath before the effort.
L’événement Festival des Idées Outdoor 1ère édition Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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