Festival des Idées Outdoor 1ère édition Les Ribes Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire

Festival des Idées Outdoor 1ère édition

Les Ribes Caming Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

inclus festival et évènement gravel le lendemain

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 15:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

La veille de La Gentille Cannibale, on lève la tête du guidon.

L’idée ? Ouvrir un espace pour réfléchir autrement à nos manières de vivre dehors, rouler, marcher, cueillir, naviguer…

Un moment simple, rural, inspirant. Une respiration avant l’effort.

.

Les Ribes Caming Cosycamp’ Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 22 52 53 bonjour@prizzly.agency

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the eve of La Gentille Cannibale, we lift our heads from the handlebars.

The idea? To open up a space to think differently about how we live outside, ride, walk, pick, sail?

A simple, rural, inspiring moment. A breath before the effort.

L’événement Festival des Idées Outdoor 1ère édition Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay