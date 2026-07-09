Informations pratiques

Chamalières-sur-Loire

Les musicales du Prieuré Saint Gilles flûtilités

Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Du piccolo à la flûte basse, en passant par la nostalgie de la flûte alto ou le pétillant de la grande flûte, ce quatuor altiligérien met la flûte dans tous ses états ! Un moment tantôt brillant, tantôt doux, virtuose ou mélancolique, toujours poétique.

.

Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the piccolo to the bass flute, through the nostalgia of the alto flute and the sparkle of the concert flute, this alto flute quartet showcases the flute in all its forms! A performance that is by turns brilliant and gentle, virtuosic and melancholic—yet always poetic.

L’événement Les musicales du Prieuré Saint Gilles flûtilités Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay