Lectures musicales des bords de Loire Chamalières-sur-Loire
dimanche 23 août 2026 · Chamalières-sur-Loire
Informations pratiques
Chamalières-sur-Loire
Lectures musicales des bords de Loire
Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La 6ème édition des Lectures musicales des bords de Loire, organisées par Chamalières-Animation, la bibliothèque et la Traverse des mots, se déclinera en deux parties.
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Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com
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English :
The 6th edition of the Lectures musicales des bords de Loire, organized by Chamalières-Animation, the library, and La Traverse des mots, will consist of two parts.
L’événement Lectures musicales des bords de Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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