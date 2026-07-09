Informations pratiques

Chamalières-sur-Loire

Lectures musicales des bords de Loire

Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La 6ème édition des Lectures musicales des bords de Loire, organisées par Chamalières-Animation, la bibliothèque et la Traverse des mots, se déclinera en deux parties.

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Eglise romane et jardin du prieuré Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

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English :

The 6th edition of the Lectures musicales des bords de Loire, organized by Chamalières-Animation, the library, and La Traverse des mots, will consist of two parts.

L’événement Lectures musicales des bords de Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay