Charivari avec Geneviève Charras Chamalières-sur-Loire
dimanche 16 août 2026 · Chamalières-sur-Loire
Informations pratiques
Chamalières-sur-Loire
Charivari avec Geneviève Charras
Parvis de l’église Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Cette année, Geneviève Charras, conteuse et charivareuse se produira sur le thème Chamalières en roue libre !
Accès gratuit.
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Parvis de l’église Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06 mairie@chamalieres-sur-loire.fr
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English :
This year, Geneviève Charras, a storyteller and prankster, will perform on the theme Chamalières in Free Wheel!
Free admission.
L’événement Charivari avec Geneviève Charras Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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