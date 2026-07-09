Informations pratiques

Chamalières-sur-Loire

Charivari avec Geneviève Charras

Parvis de l’église Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Cette année, Geneviève Charras, conteuse et charivareuse se produira sur le thème Chamalières en roue libre !

Accès gratuit.

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Parvis de l’église Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06 mairie@chamalieres-sur-loire.fr

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English :

This year, Geneviève Charras, a storyteller and prankster, will perform on the theme Chamalières in Free Wheel!

Free admission.

L’événement Charivari avec Geneviève Charras Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay