Spectacle Le fleuve ambulant Place de l’Eglise Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire

Spectacle Le fleuve ambulant

Place de l’Eglise Parvis de l’église romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Le jeudi 4 juin, à 18h, Chamalières Animation reçoit la compagnie WonderKaline qui nous fera vivre, sur le parvis de l’église de Chamalières-sur-Loire, leur création théâtrale Le Fleuve ambulant !

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Place de l’Eglise Parvis de l’église romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

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English :

On Thursday, June 4th, at 6pm, Chamalières Animation welcomes the WonderKaline company, who will present their theatrical creation, Le Fleuve ambulant , on the square in front of the Chamalières-sur-Loire church!

L’événement Spectacle Le fleuve ambulant Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay