Spectacle Le fleuve ambulant Place de l’Eglise Chamalières-sur-Loire
Spectacle Le fleuve ambulant Place de l’Eglise Chamalières-sur-Loire jeudi 4 juin 2026.
Chamalières-sur-Loire
Spectacle Le fleuve ambulant
Place de l’Eglise Parvis de l’église romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Le jeudi 4 juin, à 18h, Chamalières Animation reçoit la compagnie WonderKaline qui nous fera vivre, sur le parvis de l’église de Chamalières-sur-Loire, leur création théâtrale Le Fleuve ambulant !
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Place de l’Eglise Parvis de l’église romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com
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English :
On Thursday, June 4th, at 6pm, Chamalières Animation welcomes the WonderKaline company, who will present their theatrical creation, Le Fleuve ambulant , on the square in front of the Chamalières-sur-Loire church!
L’événement Spectacle Le fleuve ambulant Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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