Chamalières-sur-Loire

Au Jardin des Arts

autour de l’église romane Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Comme chaque année, l’exposition Au jardin des arts rassemblera de nombreux artistes dans tous les domaines d’activité. Les lieux sont divers jardin médiéval, parvis de l’église, salle polyvalente, place Saint-Jacques…

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autour de l’église romane Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

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English :

As every year, the Au jardin des arts exhibition brings together a wide range of artists from all fields. The venues are diverse: medieval garden, church forecourt, multi-purpose hall, Place Saint-Jacques…

L’événement Au Jardin des Arts Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay