Au Jardin des Arts Chamalières-sur-Loire
Au Jardin des Arts Chamalières-sur-Loire dimanche 14 juin 2026.
Chamalières-sur-Loire
Au Jardin des Arts
autour de l’église romane Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Comme chaque année, l’exposition Au jardin des arts rassemblera de nombreux artistes dans tous les domaines d’activité. Les lieux sont divers jardin médiéval, parvis de l’église, salle polyvalente, place Saint-Jacques…
.
autour de l’église romane Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As every year, the Au jardin des arts exhibition brings together a wide range of artists from all fields. The venues are diverse: medieval garden, church forecourt, multi-purpose hall, Place Saint-Jacques…
L’événement Au Jardin des Arts Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay