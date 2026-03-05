Fête Nationale à Chamalières-sur-Loire

Le samedi 11 juillet, les chasseurs de Chamalières-sur-Loire vous propose, à 14h, une marche, et, à partir de 19h, un repas festif accompagné par le groupe Les Compères !

Salle polyvalente Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 42 06

On Saturday, July 11th, the Chamalières-sur-Loire hunters will be offering a walk at 2pm, followed by a festive meal at 7pm, accompanied by the group Les Compères!

L’événement Fête Nationale à Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay