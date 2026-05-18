La Gentille Cannibale Micro aventure à vélo gravel en Haute-Loire Les Ribes Chamalières-sur-Loire
La Gentille Cannibale Micro aventure à vélo gravel en Haute-Loire Les Ribes Chamalières-sur-Loire samedi 5 septembre 2026.
Chamalières-sur-Loire
La Gentille Cannibale Micro aventure à vélo gravel en Haute-Loire
Les Ribes Camping Cozy Camp’ Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
inclus accès à la trace en amont via komoot, accueil le jour J, festival des idées la veille, briefing et road book, de vrais goodies utiles et comestibles et on pense aux vegans ou flexitariens café du matin, bière & douche d’arrivée + accès à la communauté de participants sur Whatsapp & animations sur la trace
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La Gentille Cannibale, c’est une micro-aventure gravel non chronométrée, en autonomie, pour celles et ceux qui aiment les routes qui ne mentent pas et les chemins qui mordent… mais avec douceur.
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Les Ribes Camping Cozy Camp’ Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 22 52 53 bonjour@prizzly.agency
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English :
The Gentille Cannibale is a non-timed, self-guided gravel micro-adventure for those who like roads that don’t lie and paths that bite? but gently.
L’événement La Gentille Cannibale Micro aventure à vélo gravel en Haute-Loire Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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