Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Martin-aux-Buneaux

Atelier de lecture pour les enfants

Bibliothèque des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Autour de la lecture d’une petite histoire, laissons libre cours à notre imagination et inventons ensemble une nouvelle fin.

Atelier réservé aux enfants de 6 à 8 ans, à partir de 15 h, à la bibliothèque.

Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative. .

Bibliothèque des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Atelier de lecture pour les enfants

L’événement Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre