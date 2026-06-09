Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles Plage Saint-Martin-aux-Buneaux
Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles Plage Saint-Martin-aux-Buneaux dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles
Plage Hameau des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Défilé aux lampions départ à 22h, suivi d’un feu d’artifice tiré depuis la plage à partir de 23h.
Accès libre et gratuit .
Plage Hameau des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles
L’événement Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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