Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles Plage Saint-Martin-aux-Buneaux dimanche 19 juillet 2026.

Saint-Martin-aux-Buneaux

Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles

Plage Hameau des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 22:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Défilé aux lampions départ à 22h, suivi d’un feu d’artifice tiré depuis la plage à partir de 23h.

Accès libre et gratuit .

Plage Hameau des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles

L’événement Défilé aux lampions/feu d’artifice aux Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre